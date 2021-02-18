У Києві біля Михайлівського собору українці вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Зокрема, там зібралися кілька десятків людей.

Усі охочі українці прийшли до Михайлівського собору на панахиду. Вона мала розпочатися о 19:00, однак це сталося дещо пізніше.

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Вшанувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності зібралися люди різного віку та професій. Дехто приніс з собою квіти та лампадки.

Люди похилого віку були неговіркими, втім згадували про трагічні події Майдану зі сьозами на очах. За словами деяких учасників акції, вони прийшли, аби згадати тих, кого знали особисто чи просто бачили під час Революції Гідності.

Революція Гідності – одна з тих подій, завдяки якій потрібно виховувати національну свідомість у людей. Це просто обов'язок громадянина прийти та вшанувати пам'ять тих, хто кров'ю закарбував свободу на українській землі,

– розповів учасник акції Олександр.

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Вже після панахиди усі охочі рушили ходою з Михайлівської площі. Вони мали пройти вулицю Грушевського та піти до алеї Героїв Небесної Сотні й вулиці Інститутської, де були наймасовіші розстріли.