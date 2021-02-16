На Майдані Незалежності у Києві побилася група нацгвардійців. Так правоохоронці охороняли протест ФОПів.

Деталі інциденту з нацгвардійцями

Відео бійки поширили ФОПи. За їхніми словами, нацгвардійці були п'яними.

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На відео видно, що 2 правоохоронців кидають на землю свого товариша по службі і б'ють його руками і ногами. Ще один нацгвардієць намагався їх розборонити, а 4 інших – дивилися на те, що відбувається.

Бійка закінчилася після жіночого вигуку: "Що ви робите?".

Підприємці розповіли, що Міністерство внутрішніх справ нібито попросило їх видали це відео. Натомість ФОПам пообіцяли влаштувати зустріч з поліцією, аби ті домовилися про облаштування пункту обігріву.

Дивіться відео бійки нацгвардійців:

Реакція МВС на бійку

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив: "Це не була бійка – вони просто гралися". За його словами, відомство провело внутрішнє розслідування і з'ясувало, що нацгвардійці "просто штовхалися і ніхто не травмувався".