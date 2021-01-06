У Києві у середу, 6 січня, під посольством Ізраїлю відбулася мирна акція протесту. Її організували після заяви посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона, який назвав Степана Бандеру спільником нацистського режиму.

Акція відбулася під гаслом "Визнайте Голодомор". Про це повідомляє PavlovskyNews. Актуально Час Україні змиритися: Посол Ізраїлю назвав Бандеру "спільником нацистів" Організатори заходу заявили, що вочевидь посол не знає історії, адже Бандера навпаки був бранцем у нацистському концтаборі. Наприкінці акції люди запалили фаєри та написала свої гасла фарбою на асфальті. Зверніть увагу! Ізраїль досі не визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Протест у Києві біля посольства Ізраїля / PavlovskyNews Протест у Києві біля посольства Ізраїля: дивіться відео Що було раніше Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що Україні варто змиритися зі своїми минулим. Начебто один із ідеологів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера був спільником нацистського режиму. Однак таку заяву посла вже спростувала сама історія. Бандера 2 роки провів у концтаборі Заксенгаузен. Його рідних братів вбили у концтаборі Аушвіц