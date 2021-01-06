"Визнайте Голодомор": у Києві під посольством Ізраїлю відбулася акція протесту – фото, відео
У Києві у середу, 6 січня, під посольством Ізраїлю відбулася мирна акція протесту. Її організували після заяви посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона, який назвав Степана Бандеру спільником нацистського режиму.
Акція відбулася під гаслом "Визнайте Голодомор". Про це повідомляє PavlovskyNews.
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Організатори заходу заявили, що вочевидь посол не знає історії, адже Бандера навпаки був бранцем у нацистському концтаборі.
Наприкінці акції люди запалили фаєри та написала свої гасла фарбою на асфальті.
Протест у Києві біля посольства Ізраїля / PavlovskyNews
Протест у Києві біля посольства Ізраїля: дивіться відео
Що було раніше
- Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що Україні варто змиритися зі своїми минулим. Начебто один із ідеологів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера був спільником нацистського режиму.
- Однак таку заяву посла вже спростувала сама історія. Бандера 2 роки провів у концтаборі Заксенгаузен. Його рідних братів вбили у концтаборі Аушвіц
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