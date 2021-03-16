У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" у Криму

16 березня 2021 , 09:35
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Джерело:

Myroslav Hai

Вулиці Києва прикрасили плакатами, на яких росіяни визнають, що Крим – це Україна. Так столиця підготувалися до річниці так званого кримського "референдуму", який відбувся 16 березня 2014 року.

Волонтер Мирослав Гай розповів, що головними героями плакатів стали співробітників російської дипмісії, які працюють на Головне управління Генштабу Росії та ФСБ.

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Російські дипломати, а за сумісництвом кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС та ФСБ РФ, в знак солідарності з українським народом щодо злочинної анексії Криму наклеїли в місцях свого проживання та роботи (біля посольства Росії в Україні) відповідні наліпки, – зауважив Гай.

Окрім того, волонтер розповів, що такі ж ілюстрації з'явилися, зокрема, біля посольств Франції США, Великої Британії та інших країн.

Гай також наголосив: "окремі дипломати Росії розмістили на своїх службових автомобілях державний символ України – Тризуб".

"Кажуть, дехто з них навіть зробив тату з тризубом на сраці, що б скрити цей факт від російської контррозвідки – раджу перевірити всіх", – підсумував Гай.

Референдум у Криму: головне

  • Псевдо референдум у Криму російські окупанти провели 16 березня 2014 року. За приєднання до Росії проголосували начебто 93% мешканців півострова.
  • Вже 17 березня низка країн заявила про невизнання так званого кримського референдуму.
  • З того часу Україна і світ працюють над деокупацією Криму. Зокрема, створили Кримську платформу.
  • 26 лютого 2021 року державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив: "захоплення Криму Росією – нахабне заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину: Крим – це Україна".