У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" у Криму
Вулиці Києва прикрасили плакатами, на яких росіяни визнають, що Крим – це Україна. Так столиця підготувалися до річниці так званого кримського "референдуму", який відбувся 16 березня 2014 року.
Джерело:Myroslav Hai
Волонтер Мирослав Гай розповів, що головними героями плакатів стали співробітників російської дипмісії, які працюють на Головне управління Генштабу Росії та ФСБ.
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Російські дипломати, а за сумісництвом кадрові співробітники ГУ ГШ ЗС та ФСБ РФ, в знак солідарності з українським народом щодо злочинної анексії Криму наклеїли в місцях свого проживання та роботи (біля посольства Росії в Україні) відповідні наліпки, – зауважив Гай.
Окрім того, волонтер розповів, що такі ж ілюстрації з'явилися, зокрема, біля посольств Франції США, Великої Британії та інших країн.
Гай також наголосив: "окремі дипломати Росії розмістили на своїх службових автомобілях державний символ України – Тризуб".
"Кажуть, дехто з них навіть зробив тату з тризубом на сраці, що б скрити цей факт від російської контррозвідки – раджу перевірити всіх", – підсумував Гай.
Референдум у Криму: головне
- Псевдо референдум у Криму російські окупанти провели 16 березня 2014 року. За приєднання до Росії проголосували начебто 93% мешканців півострова.
- Вже 17 березня низка країн заявила про невизнання так званого кримського референдуму.
- З того часу Україна і світ працюють над деокупацією Криму. Зокрема, створили Кримську платформу.
- 26 лютого 2021 року державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив: "захоплення Криму Росією – нахабне заперечення сучасного міжнародного порядку. Ми стверджуємо наріжну істину: Крим – це Україна".
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