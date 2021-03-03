У Києві обікрали авто очільника САП Грищука, – ЗМІ

Зловмисники обікрали автомобіль Максима Грищука, який виконує обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це трапилося 2 березня у Києві.

За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, Грищук сам подзвонив у поліцію та повідомив про крадіжку.

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Очільник САП розповів, що невідомі розбили скло дверей його Land Rover Discovery та вкрали відеореєстратор. Авто було припарковане на вулиці Олени Теліги у Києві.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням в автомобіль. Зловмисникам загрожує 3 до 6 років позбавленням волі.

Хто такий Максим Грищук: коротко

36-річний український прокурор. Після відставки Холодницького у серпні 2020 року очолив САП.

Прийшов у прокуратуру у 2008 році, починав з посади стажиста. Також був прокурором у Львові.

Воював у зоні проведення АТО, зокрема – захищав Донецький аеропорт у 2014 – 2015 роках.