Зловмисники обікрали автомобіль Максима Грищука, який виконує обов'язки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це трапилося 2 березня у Києві.

За інформацією джерел "Української правди" у правоохоронних органах, Грищук сам подзвонив у поліцію та повідомив про крадіжку.

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Очільник САП розповів, що невідомі розбили скло дверей його Land Rover Discovery та вкрали відеореєстратор. Авто було припарковане на вулиці Олени Теліги у Києві.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про крадіжку, поєднану з проникненням в автомобіль. Зловмисникам загрожує 3 до 6 років позбавленням волі.

Зверніть увагу! Раніше Грищук заявляв, що постійно відчуває тиск, відколи працює у САП. Зокрема – проти нього порушили кримінальну справу після вручення підозри Олегу Татарову.

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