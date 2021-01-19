У Києві на вулиці Генерала Алмазова автомобіль Mitsubishi збив жінку на переході. Її відвезли у лікарню. Це вже другий аналогічний випадок за останні дні.

Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини ДТП. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

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На кадрах, які опублікували поліціянти, видно, що жінка спокійно йшла на зелене й не підозрювала про небезпеку. Вона навіть не подивилась по сторонах. Куди дивився водій Mitsubishi невідомо.

У Києві збили жінку на переході: дивіться відео (18+)

Аналогічний випадок у Києві стався у Дніпровському районі – маршрутка збила на переході чоловіка. "Богдан" при цьому рухався на чималій швидкості та просто зніс киянина. Він помер.