У містах Білорусі громадяни вийшли на традиціні недільні акції проти режиму Олександра Лукашенка. Водночас у Києві та Львові пройшли акції солідарності.

У Києві на Майдані Незалежності українці утворювали ланцюги солідарності та тримали плакати та біло-червоно-білі прапори. Про це повідомляє "Радыё Свабода".

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На Майдані на підтримку громадян Білорусі зібралися приблизно пів сотні українців. Люди з біло-червоно-білими прапорами вишикувались у центрі Києва вздовж вулиці Хрещатик.



Кияни утворили ланцюг солідарності / Фото "Радыё Свабода"

Схожа акція солідарності пройшла й у Львові, де українці утворили відповідний ланцюг під стінами міської ради.



Львів'яни зібрались під стінами міської ради / Скриншот з відео "Радыё Свабода"

На схожі акції на підтримку Білорусі вийшли жителі Польщі та Норвегії.

Протести в Білорусі 10 січня

У більшості великих міст Білорусі 10 січня люди вийшли на традиційний недільний марш проти фальсифікації на президентських виборах.

Акції протесту проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розпочалися у країні від ранку. Вони відбувалися у Мінську, Могильові, Гродно та Бресті.

Зокрема, у Мінську біло-червоно-білі прапори розвішували на балконах багатоповерхівок разом із плакатами. У Могильові люди пройшлися засніженими вулицями та теж тримали у руках біло-червоно-білі стяги.

У Новій Боровій виступив хори, де вбрані у біло-червоний одяг люди у костелі Франциска Ассізького виконали й декілька пісень, що стали символами протистояння проти режиму.

Зверніть увагу! У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають протести проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Детальніше про перебіг подій – читайте за посиланням.