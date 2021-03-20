Поки регіони України оголошують локдаун, а у лікарнях критично не вистачає ліжок, одразу у двох містах влаштували марш ковідоскептиків. Люди вирядилися у костюми Ку-клукс-клану і закликали не вірити в реальність пандемії коронавірусу.

Марші відбулися у Києві та Харкові у суботу, 20 березня. Під час демонстрації противники карантину спалювали захисні маски та скандували гасла антивакцинаторів.

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Київ

Марш у столиці стартував о 12:00 біля університету імені Шевченка. У ньому беруть участь кілька сотень людей. Ковідоскептики пройшли до Софійської площі. Дорогою вони спалювали медичні маски, а у руках тримали плакати з написами "Вакцина = геноцид народу", "Стоп вакцинації", "Маю право дихати киснем".

Водночас деякі учасники маршу були одягнені в костюми ув'язнених нацистських концтаборів, захисні медичні костюми з білими маскарадними масками та балахони Ку-клукс-клану. Попри сумну статистику смертності від COVID-19 та чималу кількість хворих, учасники маршу вважають, що коронавірус "вигадали політики".

Антиковідники влаштували марш у столиці: дивіться відео

Марш противників вакцинації та карантину: дивіться відео

У Києві відбувся марш проти COVID-19: дивіться відео

Харків

Подібний абсурдний марш відбувся й у Харкові. Щоправда, там людей було значно менше. Противники карантину зібралися на площі Конституції та водили антиковідний хоровод. Як не дивно, самі учасники маршу були без масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

Їх мета – привернути увагу людей до того, що коронавірусу нібито не існує. Вони виступають не лише проти вакцинації, але й проти носіння захисних масок.

Марш противників коронавірусу у Харкові: дивіться відео

Зауважимо, що наразі невідомо, чи був мітинг проплачений та скільки заплатили його учасникам. Однак варто нагадати, що до поширення таких абсурдних ідей може бути причетна Росія. І такі звинувачення є небезпідставними.

До прикладу, на початку березня у Латвії оштрафували російський телеканал, який поширював фейки про коронавірус. Ще раніше американські ЗМІ звинуватили Росію у жорсткій пропаганді проти вакцин Moderna і Pfizer.

Зверніть увагу! Інколи тези пропагандистів доходили до абсурду. До прикладу, спочатку кампанія з дезінформації була спрямована також на вакцину Oxford-AstraZeneca. Вона включала припущення, що вакцина перетворить людей на мавп, оскільки вона була розроблена з використанням вірусу шимпанзе.