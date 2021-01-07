У підсумковому випуску "Резонанс" за 7 січня – у Києві водій припаркував машину біля магазину та пішов за покупками. Коли повернувся – машини не виявив. Як з'ясувалось, чоловік просто забув поставити машину на ручник, тож, автівка поїхала сама і врізалася в інші машини на її шляху. На Львівщині чоловік зателефонував до поліції й розповів, що вбив свого сусіда. Виявилось, що йому це примарилось.

Також у підсумковому випуску "Резонанс" на 24 каналі:

В Одесі п'яна жінка викликала таксі. По дорозі вона посварилась з водієм, висадила його з автівки, сіла за кермо та поїхала з місця події. Жінка потрапила в ДТП. На щастя, в аварії постраждалих не було.

Аж 5 адміністративних протоколів склали на 21-річного водія, який намагався втекти від патрульних. Втім, його переймала лише реакція його дружини на цю ситуацію.

Київський таксист звернувся до поліцейських із заявою про розбійний напад. Але під час дізнання, правоохоронці його швидко розкусили. Вони зрозуміли, що цього не трапилося, бо чоловік плутався у показах. Так він хотів просто "відмазатись" від дружини.

Вночі троє зухвальців відібрали у чоловіка телефон, рюкзак та документи. Забрали навіть взуття. Щоправда, натомість залишили своє. Може так вирішили проявити турботу, аби чоловік не залишався босим.