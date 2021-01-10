У Києві чоловік впав до глибокого бункера твердих побутових відходів. Він не міг самостійно звідти вибратися, тому на допомогу приїхали рятувальники.

Інцидент трапився 10 січня близько 14:20 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомила пресслужба ДСНС Києва.

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Рятувальна операція тривала майже годину. Спершу працівники ДСНС провели розвідку, а потім за допомогою триколінної драбини спустилися до бункера за потерпілим.



Рятувальна операція у Києві / Фото ДСНС

Чоловіка за допомогою нош підняли на поверхню. Потерпілого передали медикам, він у свідомості.



Чоловік не міг самостійно вибратися із бункера зі сміття / Фото ДСНС