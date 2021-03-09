Попри протести: в Києві розпочався з'їзд суддів – фото

Джерело:24 канал
У київському готелі "Президент" вранці 9 березня розпочався 18 з'їзд суддів. Під стінами будівлі протестують активісти.
На з'їзді з'явився 271 делегат з 291 – кворум відбувся. Судді мають обрати нових членів Вищої ради правосуддя, а також голову Конституційного Суду.
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Присутнім у залі роздали газету із досьє на кандидатів. Вона, до речі, надрукована частково російською мовою.
У Києві відбувається 18-ий з'їзд суддів / Фото Анни Брикової для 24 каналу
Присутнім роздали спеціальні газети / Фото Анни Брикової для 24 каналу
Зауважимо, раніше з'їзд планували провести у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв. Однак на звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, місце проведення змінили. Це відбулося з міркувань безпеки у зв'язку з анонсованими протестами.
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