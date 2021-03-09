У київському готелі "Президент" вранці 9 березня розпочався 18 з'їзд суддів. Під стінами будівлі протестують активісти.

З'їзд суддів таки розпочався

На з'їзді з'явився 271 делегат з 291 – кворум відбувся. Судді мають обрати нових членів Вищої ради правосуддя, а також голову Конституційного Суду.

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Присутнім у залі роздали газету із досьє на кандидатів. Вона, до речі, надрукована частково російською мовою.



У Києві відбувається 18-ий з'їзд суддів / Фото Анни Брикової для 24 каналу



Присутнім роздали спеціальні газети / Фото Анни Брикової для 24 каналу

Зауважимо, раніше з'їзд планували провести у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв. Однак на звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, місце проведення змінили. Це відбулося з міркувань безпеки у зв'язку з анонсованими протестами.

Чому відбуваються протести

Під готелем протестують активісти. Вони заявляють, що о бирати нових членів ВРП та суддю КСУ слід лише після зміни самих правил обрання.

На акцію прийшли також прихильники активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років та 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення людини.

Протестувальники ще 27 лютого звернулися до президента Володимира Зеленського з низкою вимог. Тоді вони казали, якщо глава держави не виконає їх до 9 березня, то акції перестануть бути мирними.

Дивіться відео з протесту під готелем "Президент": відео