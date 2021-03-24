Погром під ОП: у Києві обрали запобіжний захід активісту Євгену Строканю

Печерський райсуд Києва 24 березня обрав запобіжний захід лідеру "Невідомого Патріота" Євгену Строканю. Активіста звинувачують у хуліганстві під час акції протесту під Офісом Президента 20 березня. Суд відправив Строканя під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив захисник активіста Дмитро Біловчук. Своє рішення суд мотивував тим, що Строкань може вплинути на свідків.

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Що відомо про підозру Строканю

Зауважимо, що Євгену Строканю вручили підозру за четвертою частиною статті 296 про хуліганство. Раніше Євген опублікував у фейсбуці відео, як правоохоронці вручають йому підозру. Сталося це, за його словами, просто посеред вулиці.

Йшов додому після зустрічі з Владом Сородом, відправив його на таксі додому. І от буквально хвилину перед тим, як мене спіймали поліціянти для того, щоб вручити підозру. Це все показує наскільки теперішня влада намагається всіх переловити,

– розповів Строкань у коментарі "Суспільному".

Мали обрати запобіжку і Сергію Філімонову

Євген Строкань – боєць батальйону "Айдар" і "ОУН", очільник ветерано-націоналістичного угруповування "Невідомий патріот". Був учасником багатьох вирішальних боїв, під час яких отримав поранення.

Додамо, що 24 березня Печерський райсуд Києва мав запобіжний захід Сергію Філімонову. Він був одним з організаторів акції протесту під ОП. Проте рішення суду Філімонов такі не дочекався. Він поїхав з засідання. Адвокат Масі Найем зазначив, що розгляд має бути перенесений через неявку судді.

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