Погром під ОП: у Києві обрали запобіжний захід активісту Євгену Строканю
Печерський райсуд Києва 24 березня обрав запобіжний захід лідеру "Невідомого Патріота" Євгену Строканю. Активіста звинувачують у хуліганстві під час акції протесту під Офісом Президента 20 березня. Суд відправив Строканя під цілодобовий домашній арешт.
Джерело:"Ґрати"
Про це повідомив захисник активіста Дмитро Біловчук. Своє рішення суд мотивував тим, що Строкань може вплинути на свідків.
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Що відомо про підозру Строканю
Зауважимо, що Євгену Строканю вручили підозру за четвертою частиною статті 296 про хуліганство. Раніше Євген опублікував у фейсбуці відео, як правоохоронці вручають йому підозру. Сталося це, за його словами, просто посеред вулиці.
Йшов додому після зустрічі з Владом Сородом, відправив його на таксі додому. І от буквально хвилину перед тим, як мене спіймали поліціянти для того, щоб вручити підозру. Це все показує наскільки теперішня влада намагається всіх переловити,
– розповів Строкань у коментарі "Суспільному".
Мали обрати запобіжку і Сергію Філімонову
Додамо, що 24 березня Печерський райсуд Києва мав запобіжний захід Сергію Філімонову. Він був одним з організаторів акції протесту під ОП. Проте рішення суду Філімонов такі не дочекався. Він поїхав з засідання. Адвокат Масі Найем зазначив, що розгляд має бути перенесений через неявку судді.
Протести на підтримку Сергія Стерненка: що відомо
- У день народження Сергія Стерненка 20 березня на Банковій відбувся протест на підтримку активіста. Мирний протест перетворився на погром. Під час цього мітингувальники облили фарбою та закидали фаєрами будівлю Офісу Президента.
- На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.
- На протестах під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення.
- Раніше Антон Геращенко анонсував нові підозри за фактом заворушень під Офісом Президента.
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