У Києві судитимуть 2 підозрюваних в отриманні хабаря на суму у розмірі 500 тисяч доларів. Ці гроші чоловіки нібито взяли за закриття кримінального провадження. Обвинувальний акт прокуратура вже направила до суду.

Ще у квітні 2019 року підозрювані познайомилися із 2 фігурантами кримінального провадження за фактом вимагання.

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Чоловіки заявили, що нібито можуть домовитися з одним із чинних керівників Генпрокуратури про закриття справи. Однак підозрювані наголосили, що це буде не безплатно. Ціна питання становила 500 тисяч доларів.

Ці гроші підозрювані нібито мали передати керівнику з Генпрокуратури.

Однак насправді вони планували привласнити пів мільйона доларів та витрачати їх на власні бажання.

Одного з підозрюваних викрили відразу після передачі хабаря. Його спільника – у процесі досудового розслідування.

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