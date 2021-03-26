Гарантуватиме псевдовченому більшу зарплату: для чого Киві ступінь кандидата наук

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захотів стати кандидатом наук. Наразі він готується до захисту дисертації.

Не зрозуміло, коли ця історична подія відбудеться. Бо хтось пише, що Кива вже кандидат, а хтось що він тільки готується. Про це у блозі "Підгорає" розповіла Катерина Соляр.

Повний текст блогу читайте тут Ілля Кива хоче стати кандидатом наук: що це дасть депутату від ОПЗЖ

Гарантує вченому вищу зарплату

За її словами, наявність звання кандидата наук, серед іншого, гарантує вченому доплати до зарплат на державних та педагогічних посадах.

Сподіваюся, що вже у 2022 році нардепа Іллю Киву номінуватимуть на Нобелівську премію в області: Миколаївській, Одеській або Полтавській, там де яма, не важливо,

– сказала Соляр.

Вона зауважила, що головну проблему сучасної освіти досить влучно описав радник глави Офісу Президента, колишній міністр економіки та очільник Київської бізнес-школи Тимофій Милованов.

Він сказав: "Питання не в академічній доброчесності, а у відсутності науки. Тому що, якщо ми академічно доброчесно будемо списувати, але правильно цитувати, це не розв'яже нашу проблему освіти".

Завдяки таким персонажам як Кива, відзначила журналістка, наука в Україні з кожним днем все більше перетворюється у бездумне списування того, що вже було колись написано.

Нелегкий шлях "вченого" Іллі Киви: дивіться відео

Що відомо про дисертацію Іллі Киви: коротко