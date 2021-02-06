Кива у Раді знову розглядав дівчат: шукав супутницю на вечір – ЗМІ опублікували фото

Джерело:телеграм-канал "Карточный Офис"
Схоже, одіозному нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві знову не було з ким провести вечір. І він узявся за старі пікантні справи, а саме за пошук тимчасової (на один вечір) супутниці життя з ексорту.
У мережі опублікували відповідне фото. У підписі до допису мовиться, що інцидент трапився під час засідання Верховної Ради. Коли саме – невідомо.
Попередній схожий інцидент за участю політика Кива в Раді листувався з якоюсь "Блядинською" на неоднозначну тему: фото
На кадрах видно не самого Киву, а, імовірно, його руку (останнім часом Кива з’являвся на засіданнях Ради в білій сорочці – 24 канал). І він щось шукає в телефоні на сторінці з дівчиною.
Дайте інстаграм ескортниці в телеграм,
– мовиться під фото вищезазначеної дівчини (імовірно, це написав сам Кива).
Як Кива у Верховній Раді шукав ескортницю / Фото телеграм-каналу "Карточный Офис"