Кива у Раді знову розглядав дівчат: шукав супутницю на вечір – ЗМІ опублікували фото

Схоже, одіозному нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві знову не було з ким провести вечір. І він узявся за старі пікантні справи, а саме за пошук тимчасової (на один вечір) супутниці життя з ексорту.

У мережі опублікували відповідне фото. У підписі до допису мовиться, що інцидент трапився під час засідання Верховної Ради. Коли саме – невідомо.

Попередній схожий інцидент за участю політика Кива в Раді листувався з якоюсь "Блядинською" на неоднозначну тему: фото

Кива вкотре шукав ескортницю: що відомо

На кадрах видно не самого Киву, а, імовірно, його руку (останнім часом Кива з’являвся на засіданнях Ради в білій сорочці – 24 канал). І він щось шукає в телефоні на сторінці з дівчиною.

Дайте інстаграм ескортниці в телеграм,

– мовиться під фото вищезазначеної дівчини (імовірно, це написав сам Кива).



Як Кива у Верховній Раді шукав ескортницю / Фото телеграм-каналу "Карточный Офис"

Чим устиг відзначитися Кива в 2021 році

На початку року політик записав відео, де послав на**й тих українців, що не підтримують декомунізацію. Увесь свій спіч він приправив дрібкою нецензурної лексики.

Вже на початку лютого Кива образився на пародію "Кварталу", в якій його назвали "собакою Медведчіка". На це він заявив, що гумористам "треба дати під ж*пу".

5 числа представник ОПЗЖ назвав журналістів Данила Мокрика та Дениса Бігуса "пі***сами". Крім того, він порадив їм засунути докази та довідки від СБУ "в ср**у".