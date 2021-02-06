Кива у Раді знову розглядав дівчат: шукав супутницю на вечір – ЗМІ опублікували фото

6 лютого 2021 , 17:04
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Карточный Офис"

Схоже, одіозному нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві знову не було з ким провести вечір. І він узявся за старі пікантні справи, а саме за пошук тимчасової (на один вечір) супутниці життя з ексорту.

У мережі опублікували відповідне фото. У підписі до допису мовиться, що інцидент трапився під час засідання Верховної Ради. Коли саме – невідомо.

Попередній схожий інцидент за участю політика Кива в Раді листувався з якоюсь "Блядинською" на неоднозначну тему: фото

Кива вкотре шукав ескортницю: що відомо

На кадрах видно не самого Киву, а, імовірно, його руку (останнім часом Кива з’являвся на засіданнях Ради в білій сорочці – 24 канал). І він щось шукає в телефоні на сторінці з дівчиною.

Дайте інстаграм ескортниці в телеграм,
– мовиться під фото вищезазначеної дівчини (імовірно, це написав сам Кива).


Як Кива у Верховній Раді шукав ескортницю / Фото телеграм-каналу "Карточный Офис"

Зауважимо! Кива не вперше в Раді займається зовсім не законотворчістю. Окрім вищезазначених листувань, нардеп у грудні 2019 року дивився у стінах парламенту пікантне відео. А трохи раніше Киву помітили за досить дивним заняттям.

Чим устиг відзначитися Кива в 2021 році

  • На початку року політик записав відео, де послав на**й тих українців, що не підтримують декомунізацію. Увесь свій спіч він приправив дрібкою нецензурної лексики.
  • Більше того, того ж дня ледь не влаштував бійку в Раді. Так його підірвали слова нардепа від "Голосу" Романа Лозинського, що журналістів заблокованих "112 Україна", NewsOne і ZIK слід також не пускати в стіни парламенту. Також парламентар наголосив, що "рашизм не пройде".
Психопатична особистість: хто такий Ілля Кива та що він собі дозволяє – читайте в матеріалі 24 каналу.