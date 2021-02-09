Бл*дь, ну і що, – Кива емоційно висловився про судимість колишньої секретарки

Скандальний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива прокоментував інформацію про судимість своєї колишньої секретарки Дячун. Напередодні вона стала заступницею голови Полтавської райради.

Кива різко та з лайкою висловився на цю тему, відповідне відео з'явилося у нього на фейсбук-сторінці. Проте через деякий час політик його видалив.

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Народний депутат обурився реакцією суспільства на минуле Дячун. Аби захистити її, він заявив, що, мовляв, багато українських високопосадовців були судимі.

Ну і що? Так, бл*дь, недавно президент України мав 2 судимості! Генпрокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ніхто в житті не робив помилок?,

– зазначив Кива.

Й наголосив, що у нього як керівника до колишньої секретарки не було жодних нарікань. Мовляв, саме тому він і запропонував їй балотуватися у депутати районної ради.

"Я щасливий, що у дівчинки все виходить. Ось і все. А усі ось ці *бані брудні роти – за своїми життями дивіться", – емоційно висловився Кива.

Що відомо про судимість Дячун

Інформація видання "Полтавщина"