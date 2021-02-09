Бл*дь, ну і що, – Кива емоційно висловився про судимість колишньої секретарки
Скандальний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива прокоментував інформацію про судимість своєї колишньої секретарки Дячун. Напередодні вона стала заступницею голови Полтавської райради.
Джерело:фейсбук Іллі Киви
Кива різко та з лайкою висловився на цю тему, відповідне відео з'явилося у нього на фейсбук-сторінці. Проте через деякий час політик його видалив.
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Народний депутат обурився реакцією суспільства на минуле Дячун. Аби захистити її, він заявив, що, мовляв, багато українських високопосадовців були судимі.
Ну і що? Так, бл*дь, недавно президент України мав 2 судимості! Генпрокурор мав судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ніхто в житті не робив помилок?,
– зазначив Кива.
Й наголосив, що у нього як керівника до колишньої секретарки не було жодних нарікань. Мовляв, саме тому він і запропонував їй балотуватися у депутати районної ради.
"Я щасливий, що у дівчинки все виходить. Ось і все. А усі ось ці *бані брудні роти – за своїми життями дивіться", – емоційно висловився Кива.
Що відомо про судимість Дячун
Інформація видання "Полтавщина"
- Колишню секретарку Киви визнали винною у крадіжці смартфона iPhone 6 Plus з магазину Та – Da у липні 2019 року.
- Вона включила ґаджет вдома та одразу отримала дзвінок від правоохоронців – телефон попросили повернути.
- Свою провину у суді Дячун не заперечувала та розкаялася. Як покарання їй довелося сплатити 850-гривневий штраф.
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