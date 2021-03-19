Китаю вигідний переворот в М'янмі, – Печій про реакцію світу на захоплення влади

М'янма стала яскравим прикладом того, до чого можуть привести напівзаходи в змінах держави. Саме тому світова спільнота сьогодні висловлює стурбованість і робить те, що може за законом.

Водночас Китай не залишається осторонь. Таку думку висловив Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора".

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Реакція КНР

У Китайській народній республіці держпереворот в М'янмі назвали "масштабною перестановкою в кабінеті міністрів". Журналіст зазначив, що причепитися до їхніх слів можна з етичної точки зору, а ось за законом вони мають рацію.

За його словами, здавалося б, в демократичній М'янмі, військові можуть взяти владу у свої руки, як мінімум на рік і ніяка Аун Сан СУ Чжи (лідерка панівної партії, за сумісництвом обіймає посаду державного радника – 24 канал) навіть не намагалася це змінити.

Китаю вигідний переворот в М'янмі, адже країна під управлінням військових більше не буде прагнути до Заходу,

– вважає Печій.

Доказом тому, як він наголосив, може бути тривала зустріч головнокомандувача Збройними силами М'янми і глави МЗС Китаю.

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Реакція Заходу

Печій також додав, що Захід, звичайно, намагається якось змінити ситуацію в М'янмі й зупинити там насильство та вбивства протестувальників. Він нагадав, що США вже ввели санкції проти всіх причетних до перевороту і заблокували близько мільярда доларів, які належать військовим.

"Але водночас військові користуються всіма благами, які Захід 10 років вливав в демократизацію М'янми. Як виявилося – даремно", – підсумував Печій.

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