Китаю вигідний переворот в М'янмі, – Печій про реакцію світу на захоплення влади
М'янма стала яскравим прикладом того, до чого можуть привести напівзаходи в змінах держави. Саме тому світова спільнота сьогодні висловлює стурбованість і робить те, що може за законом.
Джерело:24 канал
Водночас Китай не залишається осторонь. Таку думку висловив Олексій Печій у своєму блозі "Теории заговора".
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Реакція КНР
У Китайській народній республіці держпереворот в М'янмі назвали "масштабною перестановкою в кабінеті міністрів". Журналіст зазначив, що причепитися до їхніх слів можна з етичної точки зору, а ось за законом вони мають рацію.
За його словами, здавалося б, в демократичній М'янмі, військові можуть взяти владу у свої руки, як мінімум на рік і ніяка Аун Сан СУ Чжи (лідерка панівної партії, за сумісництвом обіймає посаду державного радника – 24 канал) навіть не намагалася це змінити.
Китаю вигідний переворот в М'янмі, адже країна під управлінням військових більше не буде прагнути до Заходу,
– вважає Печій.
Доказом тому, як він наголосив, може бути тривала зустріч головнокомандувача Збройними силами М'янми і глави МЗС Китаю.
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Реакція Заходу
Печій також додав, що Захід, звичайно, намагається якось змінити ситуацію в М'янмі й зупинити там насильство та вбивства протестувальників. Він нагадав, що США вже ввели санкції проти всіх причетних до перевороту і заблокували близько мільярда доларів, які належать військовим.
"Але водночас військові користуються всіма благами, які Захід 10 років вливав в демократизацію М'янми. Як виявилося – даремно", – підсумував Печій.
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Військовий переворот у М'янмі: основне
- Стався 1 лютого – військові заявили, що вважають вибори, які пройшли у листопаді 2020 року, сфальсифікованими.
- Солдати затримали президента Він М'їна та держрадника Аун Сан Су Чжі. А влада перейшла до віцепрезидента М'їн Шве.
- У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану.
- Крім того, військові заявили про плани призначити вибори у М'янмі через рік.
- По всій М'янмі виникли проблеми зі зв'язком.
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