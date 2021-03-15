Пекін вирішив співпрацювати з окупованим Кримом. В "Опозиційній платформі – За життя" заявили, що це – реакція на повернення підприємства "Мотор Січ" у власність українського народу. Водночас МЗС Китаю закликало не політизувати ділові відносини з окупованим півостровом.

За інформацією депутата від ОПЗЖ Вадима Рабіновича китайські бізнесмени домовилися налагоджувати відносини з підприємствами півострова.

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Що кажуть в ОПЗЖ

Китай довгий час зберіг нейтральну позицію щодо Криму. Але раптом "передумав" і відправив туди представницьку комісію на чолі з членами експортно-імпортної комісії Пекіну "для розбудови партнерських відносин",

– написав нардеп.

За його словами, китайці готові співпрацювати у галузі туризму та вкладати у курортний бізнес. Такі кроки представник ОПЗЖ вважає відповіддю Китаю на позицію України щодо "Мотор Січ".

Як це пояснює Китай

Китайське Міністерство закордонних справ закликало не політизувати ділові відносини китайських компаній з окупованим Кримом.

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