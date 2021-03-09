Кіт спав на обличчі дитини: на Рівненщині помер 4-місячний малюк

В місті Острог Рівненської області загинула 4-місячна дитина. Хлопчик задихнувся під вагою кота, який спав на його обличчі.

Трагедія сталася 8 березня. Мати виявила мертвого малюка в колясці, і побачила домашнього улюбленця, який спав на ньому.

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Деталі трагедії

Працівники Острозької підстанції екстреної медичної допомоги прибули на виклик о 15:26. Медики виявили 4-місячну дитину вже без ознак життя.

За словами матері, кіт заснув на обличчі немовляти, внаслідок чого воно перестало дихати. До приїзду швидкої допомоги батько робив сину масаж серця.

Медики екстреної медичної допомоги провели реанімаційні заходи. Однак дитина не подавала ознак життя.

За наполяганням батьків, хлопчика транспортували до Острозької центральної районної лікарні. Там лікарі констатували біологічну смерть дитини.

Крім цього, медики повідомили про всі деталі трагедії правоохоронцям.

Відзначимо, нещодавно у Великій Британії через кота затримали рух поїзда на 2,5 години. Тварина вилізла на даху швидкісного потяга і відмовлявся злізти. Чотирилапий сидів за кілька сантиметрів від 25000-вольтних повітряних ліній, від яких живиться транспорт.

Відтак лише через 2,5 години кіт таки погодився злізти з поїзда.