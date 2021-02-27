Кисневий балон не вибухав і справа не в проводці, – мер Чернівців про пожежу в лікарні

Джерело:Фейсбук Романа Клічука
У чернівецькій міській клінічній лікарні 27 лютого спалахнула пожежа, в якій загинула людина. Мер Чернівців заявив, що займання не пов'язане з електропроводкою, а кисневий балон не вибухав.
За словами Клічука, пожежу вдалося одразу ж локалізувати, тому сусідні палати не постраждали.
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Однак у них поки що стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень.
Причини займання наразі з'ясовують, але можна вже напевне сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було,
– розповів мер.
Він попросив перевіряти інформацію перш ніж поширювати її, адже чутки й паніка точно нікому не допоможуть.
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