У чернівецькій міській клінічній лікарні 27 лютого спалахнула пожежа, в якій загинула людина. Мер Чернівців заявив, що займання не пов'язане з електропроводкою, а кисневий балон не вибухав.

За словами Клічука, пожежу вдалося одразу ж локалізувати, тому сусідні палати не постраждали.

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Однак у них поки що стоїть жахливий запах, тому 20 пацієнтів із цих палат були евакуйовані до інших лікарень.

Що могло спричинити пожежу

Причини займання наразі з'ясовують, але можна вже напевне сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було,

– розповів мер.

Він попросив перевіряти інформацію перш ніж поширювати її, адже чутки й паніка точно нікому не допоможуть.

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