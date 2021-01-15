Кішка з Одеси випадково потрапила на судно, яке прямувало до Ізраїлю. Протягом трьох тижнів тваринка пливла у контейнері з цукерками – та саме ними й харчувалася, прогризаючи коробки.

Одеська кішка 3 тижні просиділа у контейнері на шляху до Ізраїлю. Про це розповіли у місцевому виданні 7kanal.

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Що відомо про кицю-мандрівницю, якій вдалося подолати морський шлях з Одеси до Ізраїлю

Мовиться про кішку, яка мешкала у порту в Одесі. Під час завантаження контейнерів їй якось вдалося забігти до одного із них. Навряд чи тварина підозрювала, що там їй доведеться провести 3 наступних тижні.



Кішка змогла подолати весь шлях з Одеси до Ізраїля в контейнері / Фото "Думская"

Судно попрямувало до Ізраїлю, кішку не помітили. Однак вона успішно допливла – завдяки тому, що у контейнері перевозили цукерки.



Тварині вдалося вижити – завдяки тому, що у контейнері перевозили цукерки / Фото "Думская"

Як розповів директор одеської експедиторської компанії Star Shine Shipping Олександр Винник, кішка не померла з голоду, адже здогадалася прогризати коробки з цукерками – і харчувалася ними усі дні протягом подорожі.



Киця-мандрівниця дещо попсувала коробки, але навряд чи планує те відшкодовувати / Фото "Думская"

Винник переконує, що таке сталося вперше, і те, що тварина вижила – неймовірна удача.

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