Фейкові органи самоврядування: СБУ заблокувала діяльність мережі на Кіровоградщині

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність групи людей у Кіровоградській області, які створювали незаконні органи місцевої влади. Зловмисники намагалися сформувати "альтернативні" органи, які дублювали назви справжніх ОТГ.

За даними СБУ, організатори незаконної структури розробляли фіктивні реєстраційні документи, статути, печатки й посвідчення для її легалізації. Вони також створили сторінку в одній із соцмереж, де закликали місцевих мешканців приєднуватись до псевдодержавних утворень.

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Як повідомили в СБУ, організатори від імені незаконних ОТГ надсилали листи до підприємств та установ з вимогою передати майно на баланс. Зловмисники хотіли, щоб такі дії призвели до дестабілізації суспільно-політичної становища в регіоні.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили техніку й документи новостворених "органів місцевої влади", які підтверджують їхню протиправну діяльність.



Працівники Служби безпеки України провели обшуки / Фото СБУ

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