У Світловодську, що на Кіровоградщині, 27 січня врятували рибалку, який дрейфував на крижині в акваторії Кременчуцького водосховища. Рятувальники доставили на берег чоловіка, який перебував за 500 метрів від берега.

Джерело: пресслужба ДСНС

Інцидент трапився о 12 ранку. Після отримання повідомлення, на порятунок чоловіка виїхали водолази та рятувальники.

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Порятунок рибалки, який дрейфував на крижині

"Для надання допомоги на місце події виїхали водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного ДСНС та рятувальники 17-ї пожежно-рятувальної частини Світловодська", – мовиться у повідомленні ДСНС.

Рибалка дрейфував на крижині в акваторії Кременчуцького водосховища приблизно за 500 метрів від берега. Рятувальники доставили чоловіка на надувному човні.



На Кіровоградщині врятували чоловіка, який дрейфував на крижині / Фото пресслужби ДСНС

Як з'ясувалося, врятований – 72-річний житель Кременчука Полтавської області. Чоловік рибалив неподалік села Недогарки. Однак згодом крижину, на якій він розташувався, відірвало течією.



72-річного рибалку доставили на берег на надувному човні / Фото пресслужби ДСНС

Як рятувальники доставили на берег чоловіка, який опинився на крижині: відео