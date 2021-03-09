Замерз на смерть: на Кіровоградщині загинув однорічний малюк

На Кіровоградщині поліцейські розслідують факт загибелі малолітньої дитини. Попередньо, вона замерзла на вулиці. Її тіло виявили 6 березня.

З заявою про зникнення однорічного хлопчика до поліції звернулася його мати, повідомили у Секторі комунікації поліції Кіровоградської області. Тіло дитини було виявлено на території населеного пункту без ознак життя. В якому саме місті чи селищі – правоохоронці не уточнили.

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Сама вийшла та сама замерзла

Попередня причина смерті – переохолодження. Родичі пояснили, що дитина самостійно вийшла з дому через незамкнені двері.

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу "Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років. Або ж загрожує позбавлення волі на той самий термін. Слідчі дії тривають.

Батьки та діти

Необачність батьків часто коштує життя дітям.