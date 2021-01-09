У Кіровоградській області впродовж 8 січня 2021 року рятувальники тричі виїжджали на гасіння пожежі у приватних будинках. Під час однієї з них загинула 89-річна власниця помешкання.

Пожежі у будинках на Кіровоградщині

Рятувальники ДСНС ліквідовували займання спільно з місцевими пожежними командами. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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►Перша пожежа

8 січня о 08:12 до надзвичайників надійшло повідомлення про займання будинку на вулиці Дем'яна Бідного у селі Губівка Компаніївського району. Рятувальники встановили, що горить 2 квадратних метри перекриття будинку.

Пожежу локалізували о 09:53, а о 10:05 – повністю ліквідували.

►Друга пожежа

О 16:19 загорівся будинок на вулиці Ватутіна у селі Лозуватка Олександрійського району. Помешкання горіло на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували вогонь о 17:55.



На Кіровоградщині рятувальники гасили 3 пожежі у житлових будинках / Фото ДСНС Кіровоградщини

►Третя пожежа

Уночі проти 9 січня загорілося ліжко та речі домашнього вжитку в житловому будинку вулиці Котляревського у селищі Новоархангельськ.

Під час гасіння пожежі рятувальниками знайшли тіло загиблої 89-річної власниці будинку. Вогонь гасили впродовж 1 години.

Наразі фахівці встановлюють причини усіх пожеж.



В одному з будинків виявили тіло загиблої жінки / Фото ДСНС Кіровоградщини