Кіпіані виграв справу проти Медведчука

Джерело:24 канал
Журналіст Вахтанг Кіпіані виграв суд проти Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса", яку нардеп від ОПЗЖ намагався заборонити.
У жовтні 2020 року суд зобов'язав із книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані видалити 6 епізодів, де згадується Віктор Медведчук. 19 березня у Київському апеляційному суді розглядали оскарження цієї справи.
До речі Слідчий у справі Стуса працював у СБУ ще 12 років після Незалежності й отримував відзнаки
Рішення першої інстанції – Дарницького районного суду Києва – апеляційний суд скасував. Як розповів захисник Вахтанга Кіпіані, 27 позовних вимог Медведчука скасовано.
Втім залишили в силі лише одну позовну вимогу. Вона стосується фрази про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами держбезпеки безпосередньо до процесу Василя Стуса.
Іменем України винесено вже не ганебне рішення, а те, яке розставляє крапки в цій історії. Головне – критичне осмислення є, у книзі написана правда, суд зняв позивні вимоги Медведчука... Суд скасував рішення першої інстанції,
– розповів Кіпіані.
Доповнюємо новину…