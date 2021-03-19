Журналіст Вахтанг Кіпіані виграв суд проти Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса", яку нардеп від ОПЗЖ намагався заборонити.

У жовтні 2020 року суд зобов'язав із книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані видалити 6 епізодів, де згадується Віктор Медведчук. 19 березня у Київському апеляційному суді розглядали оскарження цієї справи.

До речі Слідчий у справі Стуса працював у СБУ ще 12 років після Незалежності й отримував відзнаки

Кіпіані виграв суд

Рішення першої інстанції – Дарницького районного суду Києва – апеляційний суд скасував. Як розповів захисник Вахтанга Кіпіані, 27 позовних вимог Медведчука скасовано.

Втім залишили в силі лише одну позовну вимогу. Вона стосується фрази про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами держбезпеки безпосередньо до процесу Василя Стуса.

Іменем України винесено вже не ганебне рішення, а те, яке розставляє крапки в цій історії. Головне – критичне осмислення є, у книзі написана правда, суд зняв позивні вимоги Медведчука... Суд скасував рішення першої інстанції,

– розповів Кіпіані.

Справа Медведчука проти Кіпіані: коротко

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року ухвалив рішення заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Такий позов подав нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Він був адвокатом Василя Стуса.

Проросійський політик заявляв, що окремі уривки з книги Кіпіані порушують його честь та гідність.

Однак таке рішення викликало ажіотаж і спричинило "ефект Барбари Стрейзенд": увесь тираж "Справи про Василя Стуса" розкупили за лічені години.

Сам журналіст одразу ж заявив, що подаватиме апеляцію.

Попри заборону суду, у видавництві Vivat вирішили надрукувати ще один наклад книги "Справа Василя Стуса".

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