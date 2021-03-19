Кіпіані виграв справу проти Медведчука
Журналіст Вахтанг Кіпіані виграв суд проти Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса", яку нардеп від ОПЗЖ намагався заборонити.
Джерело:24 канал
У жовтні 2020 року суд зобов'язав із книги "Справа Василя Стуса" Кіпіані видалити 6 епізодів, де згадується Віктор Медведчук. 19 березня у Київському апеляційному суді розглядали оскарження цієї справи.
До речі Слідчий у справі Стуса працював у СБУ ще 12 років після Незалежності й отримував відзнаки
Кіпіані виграв суд
Рішення першої інстанції – Дарницького районного суду Києва – апеляційний суд скасував. Як розповів захисник Вахтанга Кіпіані, 27 позовних вимог Медведчука скасовано.
Втім залишили в силі лише одну позовну вимогу. Вона стосується фрази про припущення, що Медведчук був наданий і підтримуваний органами держбезпеки безпосередньо до процесу Василя Стуса.
Іменем України винесено вже не ганебне рішення, а те, яке розставляє крапки в цій історії. Головне – критичне осмислення є, у книзі написана правда, суд зняв позивні вимоги Медведчука... Суд скасував рішення першої інстанції,
– розповів Кіпіані.
Справа Медведчука проти Кіпіані: коротко
- Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року ухвалив рішення заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
- Такий позов подав нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. Він був адвокатом Василя Стуса.
- Проросійський політик заявляв, що окремі уривки з книги Кіпіані порушують його честь та гідність.
- Однак таке рішення викликало ажіотаж і спричинило "ефект Барбари Стрейзенд": увесь тираж "Справи про Василя Стуса" розкупили за лічені години.
- Сам журналіст одразу ж заявив, що подаватиме апеляцію.
- Попри заборону суду, у видавництві Vivat вирішили надрукувати ще один наклад книги "Справа Василя Стуса".
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