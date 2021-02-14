Собачий ніс – знає: у Кінологічному навчальному центрі похвалились здобутками вихованців

Завдяки службі собак на державних кордонах, щороку виявляють контрабанду. Кінологи вчать виявляти собак не лише заборонені товари, а й коронавірус. Також існують різні собачі професії, які підбирають псам відповідно до їх "природній талантів".

Джерело: "Кордон.UA" на 24 каналі

Собаки володіють різними професіями, як і люди. Щоправда, для цього їм не треба вивчати підручники. Природні таланти чотирилапих ретельно відточують особливим дресируванням.

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Професії собак

Серед відомих собачих професій виділяють такі:

поводирі;

пожежники;

мисливці;

слідчі.

Для прикордонника собака не просто "друг", а надійний партнер і незамінний помічник у службі. Собаку, що відкликався на ім'я Теро, безжально вбили. Кінолог знайшов свого помічника мертвим у підвалі власного будинку. Вочевидь, розлючені контрабандисти вирішили у такий спосіб помститися ворогові.

Собака Теро

За життя собака Теро розкрив чимало контрабандистських злочинів.

У травні 2016 року на пункті пропуску "Лужанка", на українсько-угорському кордоні, Теро не пропустив через кордон українця із дипломатичним паспортом. З'ясувалося, що мікроавтобус вщент набитий цигарками.

У червні 2020 року пес знову "нанюхав" дипломатів на кордоні з Румунією. У пункті пропуску "Дякове" 2 диппредставників з Монголії намагалися вивезти з України майже 30 тисяч пачок цигарок.

Ті випадки вкотре підтверджують незамінну роль чотирилапих помічників на кордоні. Проте справжня запорука успіху – це командна робота.



Прикордонний пес Теро / Скриншот з відео

Секрет співпраці з твариною

Як розповів начальник відділу кінологічного забезпечення адміністрації Держприкордонслужби Михайло Вдовенко, взаємодія кінолога із собакою дозволяють виявити контрабандні або заборонені товари.

У Прикордонній службі собак навчають за двома напрямками: спеціальні та розшукові.

Спеціальні: шукають заборонені речовини. Зокрема наркотики, зброю, вибухівку або цигарки.

Розшукові: ловлять охочих незаконно перетнути кордон – нелегальних мігрантів чи контрабандистів.

Існує ще одна "собача" професія, про яку мало кому відомо. Це – пошуково-штурмові собаки. Їх не злякати ані пострілами, ані вибухами. Головне їх завдання – знайти, знезброїти та затримати злочинців. Рятуючи своїх колег-спецпризначенців, пес-штурмовик без вагань піде і у вогонь, і під кулі.

Всі заняття повинні бути динамічними, з великою кількістю різноманітних сильнодіючих на собаку подразників. Собака повинна бути рухливою, вміти долати різноманітні перешкоди, не боятися пострілів, атакувати людину зі зброєю тощо,

– розповів Вдовенко.

Собаки і COVID-19

За прикладом Європейського Союзу, Україна розпочинає експеримент з виявлення хворих на COVID-19 з допомогою службових собак. За словами вчених, інфіковані цим вірусом мають специфічний запах.

Як розповів Вдовенко, в аеропортах та пунктах пропуску з людей будуть брати мазки з шиї. Якщо собака відчує запах хворої людини, то вона спрацює, "позначить якимось способом". Весь процес виключає будь-які контакти собаки із хворим, тож шанси заразитися – фактично нульові.

Досягнення собак у 2021 році

Навчають прикордонних собак у Кінологічному навчальному центрі на Львівщині. Саме тут вони стають справжніми професіоналами. У лютому 2021 року на пункті пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині, чотирилапа помічниця Лола знайшла у чоловіка – 300 грамів марихуани.



Кінолог з собакою / Скриншот з відео

Схожий випадок трапився нещодавно і на Харківщині, у пункті пропуску "Гоптівка". Прикордонний пес знайшов наркотичну схованку у мешканця окупованого Донецька. У підсумку – 26 прихованих пігулок з амфетаміном.

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