Собачий ніс – знає: у Кінологічному навчальному центрі похвалились здобутками вихованців

Завдяки службі собак на державних кордонах, щороку виявляють контрабанду. Кінологи вчать виявляти собак не лише заборонені товари, а й коронавірус. Також існують різні собачі професії, які підбирають псам відповідно до їх "природній талантів".
Джерело: "Кордон.UA" на 24 каналі
Собаки володіють різними професіями, як і люди. Щоправда, для цього їм не треба вивчати підручники. Природні таланти чотирилапих ретельно відточують особливим дресируванням.
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Серед відомих собачих професій виділяють такі:
Для прикордонника собака не просто "друг", а надійний партнер і незамінний помічник у службі. Собаку, що відкликався на ім'я Теро, безжально вбили. Кінолог знайшов свого помічника мертвим у підвалі власного будинку. Вочевидь, розлючені контрабандисти вирішили у такий спосіб помститися ворогові.
За життя собака Теро розкрив чимало контрабандистських злочинів.
Ті випадки вкотре підтверджують незамінну роль чотирилапих помічників на кордоні. Проте справжня запорука успіху – це командна робота.
Прикордонний пес Теро / Скриншот з відео
Як розповів начальник відділу кінологічного забезпечення адміністрації Держприкордонслужби Михайло Вдовенко, взаємодія кінолога із собакою дозволяють виявити контрабандні або заборонені товари.
У Прикордонній службі собак навчають за двома напрямками: спеціальні та розшукові.
Існує ще одна "собача" професія, про яку мало кому відомо. Це – пошуково-штурмові собаки. Їх не злякати ані пострілами, ані вибухами. Головне їх завдання – знайти, знезброїти та затримати злочинців. Рятуючи своїх колег-спецпризначенців, пес-штурмовик без вагань піде і у вогонь, і під кулі.
Всі заняття повинні бути динамічними, з великою кількістю різноманітних сильнодіючих на собаку подразників. Собака повинна бути рухливою, вміти долати різноманітні перешкоди, не боятися пострілів, атакувати людину зі зброєю тощо,
– розповів Вдовенко.
За прикладом Європейського Союзу, Україна розпочинає експеримент з виявлення хворих на COVID-19 з допомогою службових собак. За словами вчених, інфіковані цим вірусом мають специфічний запах.
Як розповів Вдовенко, в аеропортах та пунктах пропуску з людей будуть брати мазки з шиї. Якщо собака відчує запах хворої людини, то вона спрацює, "позначить якимось способом". Весь процес виключає будь-які контакти собаки із хворим, тож шанси заразитися – фактично нульові.
Навчають прикордонних собак у Кінологічному навчальному центрі на Львівщині. Саме тут вони стають справжніми професіоналами. У лютому 2021 року на пункті пропуску "Сеньківка", що на Чернігівщині, чотирилапа помічниця Лола знайшла у чоловіка – 300 грамів марихуани.
Кінолог з собакою / Скриншот з відео
Схожий випадок трапився нещодавно і на Харківщині, у пункті пропуску "Гоптівка". Прикордонний пес знайшов наркотичну схованку у мешканця окупованого Донецька. У підсумку – 26 прихованих пігулок з амфетаміном.