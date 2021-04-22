Кількість постраждалих бійців зросла: ДБР розслідує пожежу в Рубіжному – фото

Внаслідок пожежі у військовій частині на Луганщині 3 бійців отримали опіки різного ступеня тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. ДБР вже почала досудове розслідування.

До теми На Луганщині трапилася пожежа у військовій частині: фото

Що повідомили у ДБР

На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група, аби з'ясувати усі обставини. Проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування за фактом пожежі почали за статтею про недбале ставлення до військової служби.

Мовиться про недбале ставлення, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. Воно карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Пожежа у військовій частині в Рубіжному / Фото ДБР



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Луганська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Що відомо про постраждалих бійців

Зазначимо, що спочатку повідомляли про одного постраждалого військового. Його відвезли у реанімаційне відділення Кремінської лікарні.

За попередньою, інформацією, чоловік отримав 14% опіків поверхні тіла. Водночас лікарі оцінюють його стан здоров'я як задовільний.

Згодом у Державному бюро розслідувань уточнили, що постраждали не 1, а 3 бійців. Однак наразі про їхній стан нічого невідомо, окрім того, що опіки – різного ступеня.

Видання пише, що боєць отримав 14% опіків поверхні тіла. Він перебуває у важкому стані.