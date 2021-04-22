Кількість постраждалих бійців зросла: ДБР розслідує пожежу в Рубіжному – фото
Внаслідок пожежі у військовій частині на Луганщині 3 бійців отримали опіки різного ступеня тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Джерело:ДБР
За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. ДБР вже почала досудове розслідування.
До теми На Луганщині трапилася пожежа у військовій частині: фото
Що повідомили у ДБР
- На місце події терміново прибула слідчо-оперативна група, аби з'ясувати усі обставини. Проводяться першочергові слідчі дії.
- Досудове розслідування за фактом пожежі почали за статтею про недбале ставлення до військової служби.
Пожежа у військовій частині в Рубіжному / Фото ДБР
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