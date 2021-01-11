Максим Степанов заявив, що про обмеження, які діють у період локдауну, почали розповідати ще з 9 грудня 2020 року. Міністр охорони здоров'я переконаний, що українці могли розрахувати, скільки їм буде потрібно нових пар шкарпеток та футболок на час дії жорсткого карантину.

Про посилення карантину попереджали заздалегідь

Українці мали достатньо часу, щоб підготуватися до локдауну. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

Читайте також Чи продовжать локдаун в Україні після 24 січня: відповідь головного санлікаря Ляшка

Степанов нагадав, що постанову щодо введення жорсткого карантину прийняли ще 9 грудня 2020 року.

Ми заздалегідь, за місяць розповіли й показали, що буде можливо в країні, а що – ні,

– зазначив глава МОЗ.

Та додав, що людям пояснили, які товари будуть у вільному продажу, які магазини будуть відчинені. Мова йде про ті, які продають продукти, засоби гігієни, побутову хімію, медичні вироби, ліки.

Шкарпетки й футболки можна було купити раніше

Степанов переконаний, що до 16 днів, які відвели на цей карантин, можна було підготуватися.

Точно було можливо розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час,

– наголосив очільник міністерства.

Він також додав: навіть якщо людина не встигла купити шкарпетки й футболки, то може зробити це онлайн. Адже адресну доставку ніхто не скасовував.

Нагадаємо, українці скаржаться, що через карантин не мають змоги купити деякі необхідні товари, зокрема, шкарпетки.

Зверніть увагу! Більше про обмеження, які діють під час локдауну 8 – 24 січня, можна ознайомитися за цим посиланням, а про те, які товари уряд дозволив купувати в магазинах, – читайте тут.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу