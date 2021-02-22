Кількість дитячих самогубств у Києві цьогоріч зросла в рази, – Радуцький

Згідно з даними, якими оперує лікарня ОХМАТДИТ, за 2019 – 2020 60 дітей на рік покінчували з життям самогубством. Натомість лише за два місяці цього року зафіксовано 25 таких випадків.

Через це комітет здоров'я нації у Раді створив два законопроєкти: про заборону продажу ліків дітям і про посилення відповідальності за порушення цього правила.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазначає Радуцький, випадки самогубства з використанням ліків посідають друге місце за поширеністю. Тобто, це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду .

Ініціативи містять не лише заборону, але і норми, що спонукатимуть неухильно дотримуватися цієї заборони. Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена.

Другий – №5131 про посилення адміністративної відповідальності за продаж ліків громадянам, які не досягли 14-річного віку.

Таке порушення передбачатиме покарання для винних осіб у вигляді накладення штрафу від 6 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від 25 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

Окрім того, Радуцький додав: винні не лише аптеки, в яких діти можуть легко купити собі ліки, а й деструктивний контент соцмереж. І щодо них варто розглянути варіант санкцій.

У 2021 році сума неоподатковуваного мініму доходів громадян = 17 гривень. Відтак штрафи сягатимуть від 102 до 425 гривень за перше порушення.

Вважаю, що для захисту життя і здоров’я маленьких громадян потрібен комплексний програмний підхід…. Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту,

– зазначив Радуцький.