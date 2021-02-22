Лише за два місяці 2021 року помітна сумна тенденція: усе більше дітей скоюють самогубства. Через гучні випадки, пов'язані зі смертельним челенджем із таблетками, до Ради подали два законопроєкти.

Згідно з даними, якими оперує лікарня ОХМАТДИТ, за 2019 – 2020 60 дітей на рік покінчували з життям самогубством. Натомість лише за два місяці цього року зафіксовано 25 таких випадків.

Нагадаємо Челендж "40 таблеток": Рада хоче заборонити продаж ліків дітям Самогубство і ліки За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазначає Радуцький, випадки самогубства з використанням ліків посідають друге місце за поширеністю. Тобто, це найбільш доступний спосіб заподіяти собі шкоду. Через це комітет здоров'я нації у Раді створив два законопроєкти: про заборону продажу ліків дітям і про посилення відповідальності за порушення цього правила.

Які законопроєкти створили через нещодавні випадки самогубств Перший – №5122 про заборону продажу лікарських засобів особам до 14 років.

Ініціативи містять не лише заборону, але і норми, що спонукатимуть неухильно дотримуватися цієї заборони. Згідно цих змін, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена.