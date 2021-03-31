Кілька квартир, машин та ювелірка: що Арахамія зазначив у декларації

Нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія у 2020 році отримав 458,5 тисяч зарплати. Крім того, він спільно з дружиною має кілька квартир, машин та земельних ділянок та чимало ювелірних виробів.

Дружина Арахамії Вікторія отримала 1,1 мільйона гривень за відчуження майна. Також нардепу у 2020 році надходили відсотки з рахунків в "Приватбанку" і Monobank.

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Статки Арахамії

Арахамія розмістив на рахунках Monobank і "Приватбанку" майже 467 тисяч гривень і 26,5 тисяч доларів. На рахунках дружини – 225 тисяч гривень, 20,3 тисячі доларів і 520 євро. Готівкою нардеп тримає 2,187 мільйона гривень, 650 тисяч доларів і 100 тисяч доларів. Спільно з дружиною політик має 250 тисяч доларів і 100 тисяч євро.

Нардеп задекларував 3 автомобілі. Однак жодним з них він не володіє.

Зазначено, що Арахамія користується автівкою дружини Toyota Land Cruiser з 2020 року, вартість якої становила 2,1 мільйона гривень.

Також Вікторії належать автомобілі Mercedes Benz V250 за 1,65 мільйона і Audi Q8 з 2018 року за 1,74 мільйона.

Дружина Арахамії володіє квадроциклом Maverick з серпня 2020 року. Його придбали за 972 тисячі гривень.

Нардеп також вказав у декларації кілька квартир, будинків і земельних ділянок:

2 квартири у Миколаєві та в Києві, якими володіє сам,

1 квартира в Миколаєві, якою нардеп користується безкоштовно,

3 квартири в Києві, якими володіє дружина Вікторія.

Також у декларації є 4 земельних ділянки у Віті-Поштовій, дачний будинок, площею 295.7 квадратних метрів, нежитлове приміщення в Миколаєві і будинок в Новопетровському Миколаївської області.

Окрім того, Арахамія зазначив ювелірні вироби та годинники. Наприклад, його дружина має кільця, браслети, підвіски і сережки, годинники від Rolex і Cartier. Сам нардеп володіє 4 годинниками від Rolex, Breitling, Breguet і Ulisse Nardin.