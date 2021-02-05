Кіберполіцейські взяли участь у 10 міжнародних спецопераціях з викриття хакерів

Джерело:Пресслужба кіберполіції України
Правоохоронці, які займаються боротьбою з кіберзлочинністю, взяли участь у 10 міжнародних операціях за 2020 рік. Завдяки кіберполіцейським припинили діяльність 2 угрупування, що нанесли значну шкоду в країнах ЄС, США та Великій Британії.
Про успіхи у роботі розповіли перший заступник голови Нацполу та керівник департаменту кіберполіції під час робочої наради.
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Ми успішно розкриваємо та попереджаємо злочини, пов’язані з онлайн-шахрайством, крадіжками грошей з банківських рахунків громадян, розповсюдженням комп’ютерних вірусів, викраденням хакерами конфіденційної інформації, онлайн-торгівлею наркотиками. Ми протидіємо піратству та поширенню протиправного контенту. Окремий напрямок нашої роботи – інформування населення про кіберзагрози та надання їм практичних рекомендацій з кібергігієни, – зазначив керівник кіберполіції.
Також кіберполіцейські взяли участь у 10 міжнародних спецопераціях з викриття хакерських угрупувань. Зловмисники нанесли шкоду громадянам Великої Британії, США та країн Європейського союзу.
Також впродовж 2020 року кіберполіцейські затримали 326 шахраїв, які ошукали чималу кількість українців. Потерпілим повернули 190 мільйонів гривень.
Дивіться відео звіту кіберполіції за 2020 рік: