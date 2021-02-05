Правоохоронці, які займаються боротьбою з кіберзлочинністю, взяли участь у 10 міжнародних операціях за 2020 рік. Завдяки кіберполіцейським припинили діяльність 2 угрупування, що нанесли значну шкоду в країнах ЄС, США та Великій Британії.

Про успіхи у роботі розповіли перший заступник голови Нацполу та керівник департаменту кіберполіції під час робочої наради.

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За словами офіцерів, за увесь минулий рік працівники підрозділу задокументували діяльність 2 злочинних організацій.

Наркозлочинці та хакери

Перше угрупування діяло у мережі та займалося розповсюдженням психотропних речовин.

Учасники другої групи були хакерами та зламували електронні системи. Інформацію, яку викрадали, зловмисники продавали у DarkNet.

Ми успішно розкриваємо та попереджаємо злочини, пов’язані з онлайн-шахрайством, крадіжками грошей з банківських рахунків громадян, розповсюдженням комп’ютерних вірусів, викраденням хакерами конфіденційної інформації, онлайн-торгівлею наркотиками. Ми протидіємо піратству та поширенню протиправного контенту. Окремий напрямок нашої роботи – інформування населення про кіберзагрози та надання їм практичних рекомендацій з кібергігієни, – зазначив керівник кіберполіції.

Понад 300 мільйонів доларів збитків

Також кіберполіцейські взяли участь у 10 міжнародних спецопераціях з викриття хакерських угрупувань. Зловмисники нанесли шкоду громадянам Великої Британії, США та країн Європейського союзу.

Понад 26 тисяч ошуканих в Україні

Також впродовж 2020 року кіберполіцейські затримали 326 шахраїв, які ошукали чималу кількість українців. Потерпілим повернули 190 мільйонів гривень.

Дивіться відео звіту кіберполіції за 2020 рік: