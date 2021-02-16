Верховна Рада 16 лютого підтримала законопроєкт, відповідно до якого посилюється відповідальность за керування авто у нетверезому стані. Також, відповідно до документу, розширюються повноваження поліції.

Мовиться про проєкт закону №2695. Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за окремі порушення безпеки дорожнього руху. Цей документ Рада отримала ще 27 грудня 2019 року.

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Як голосували за цей законопроєкт

"За" свої голоси віддали 325 парламентарів. Проти були лише 3 нардепи. Водночас утрималися 19 і не голосували 26 осіб. Загалом участь у голосуванні взяли 373 народних обранці.

Прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», #ЗП2695 ️https://t.co/LtlLSENu0V pic.twitter.com/7xkdoruuH4 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) February 16, 2021

Зауважимо, під час розгляду цього питання депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка уніс кілька десятків правок. Але усіх їх відхилив комітет і не підтримали депутати. Щоправда, одну правку Олександра Куницького від "Слуги народу" все ж врахували.

Також підтримали правку Павла Фролова від "Слуги народу". У ній мовиться про скасування вимоги комплексного захисту інформації (фото та відеоматеріалів), яку використовують інспектори з паркування. Раніше цю правку відхилив комітет, але там не наполягали, щоб таке рішення ухвалив і парламент.

Крім того, підтримали правки Сергія Штепи від "Слуги народу" про те, щоб прибрати право інспектора вимагати виходу водія з транспортного засобу під час зупинки. На його думку, це може лише "призвести до маніпуляцій" і "ніяк не розв'язує проблему алкогольного сп'яніння".

Підтримали правку й про те, що потрібно зменшити штрафи за перебільшення швидкості у 50 кілометрів за годину з 3400 до 1700 гривень. Своєю чергою, комітет відхилив усі правки Штепи, однак їх підтримали парламентарі.

Також Верховна рада не стала дозволяти безпідставні зупинки водіїв. У першому читанні документу пропонували, що патрульних поліцейських наділять повноваженнями щодо зупинки транспортних засобів з 22 години до 8 години ранку, у вихідні, святкові та післясвяткові дні. А причиної такої зупинки мало бути проведення профілактичних заходів щодо виявлення водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Загалом обговорення тривало понад годину.

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Що загрожує водіям, які перебували у стані алкогольного сп’яніння

Штраф у 17 тисяч гривень (зараз – 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення протягом року – 34 тисячі гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки.

Якщо водій порушить втретє – штраф у 51 тисячу гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскацію транспортного засобу.

Крім того, якщо правопорушник покину місце ДТП, йому може загрожувати адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.