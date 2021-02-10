Керувала мережею ФСБ: на Херсонщині судитимуть колишню співробітницю ОДА

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради. Мовиться про підозру організаторці агентурної мережі ФСБ Росії на Херсонщині.

Фігурантка справи організувала збір розвідувальних даних на території південних областей. Завдання вона отримувала від так званих кураторів.

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"Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України", – мовиться у повідомленні СБУ.

У пресслужбі зазначили, що сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами, а обвинувальний акт – скеровано до суду.

Деталі розслідування

Контррозвідники СБУ у серпні 2020 року припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі спецслужби ворога, яка діяла на Херсонщині.

Керівництвом відповідної мережі займалася колишня співробітниця облдержадміністрації.

Розслідування проводили під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури.