Керувала мережею ФСБ: на Херсонщині судитимуть колишню співробітницю ОДА
Слідчі СБУ завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради. Мовиться про підозру організаторці агентурної мережі ФСБ Росії на Херсонщині.
Джерело:СБУ
Фігурантка справи організувала збір розвідувальних даних на території південних областей. Завдання вона отримувала від так званих кураторів.
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"Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України", – мовиться у повідомленні СБУ.
У пресслужбі зазначили, що сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами, а обвинувальний акт – скеровано до суду.
Деталі розслідування
Контррозвідники СБУ у серпні 2020 року припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі спецслужби ворога, яка діяла на Херсонщині.
Керівництвом відповідної мережі займалася колишня співробітниця облдержадміністрації.
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