Кернес за тиждень до смерті погодив обрання секретаря: документи оприлюднили

3 березня 2021 , 18:45
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Джерело:

Фейсбук Ігоря Черняка

Покійний мер Харкова Геннадій Кернес за тиждень до смерті підписав документи про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова. Фото цих документів оприлюднили у соцмережі.

Депутат Харківської міськради від партії "Блок Світличної – "Разом" Ігор Черняк зазначив, що ці документи оприлюднили вперше. Саме на їхній підставі обрали секретарем Терехова.

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"Пропозиція, протокол створення та перевірки електронного підпису, електронний лист без тексту, але з додатком. Правову оцінку цим документам, так само як і самій процедурі обрання секретаря міськради, буде надавати суд у межах розгляду поданого нами позову", – зазначив Ігор Черняк.

Що цьому передувало

  • Група депутатів міськради від партії "Блок Світличної – "Разом" 5 лютого повідомила про те, що подала до суду позов. У ньому депутати вимагали, аби обрання Ігоря Терехова секретарем міської ради визнали протиправним.
  • Депутати вважають, що Кернес подав кандидатуру Терехова, коли перебував на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте. Аргуменитують порушення тим, що Кернес тоді ще не склав присяги мера, тому не мав на це повноважень.
  • Нагадаємо, що Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року. Детальніше – за посиланням.