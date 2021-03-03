Покійний мер Харкова Геннадій Кернес за тиждень до смерті підписав документи про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова. Фото цих документів оприлюднили у соцмережі.

Депутат Харківської міськради від партії "Блок Світличної – "Разом" Ігор Черняк зазначив, що ці документи оприлюднили вперше. Саме на їхній підставі обрали секретарем Терехова.

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"Пропозиція, протокол створення та перевірки електронного підпису, електронний лист без тексту, але з додатком. Правову оцінку цим документам, так само як і самій процедурі обрання секретаря міськради, буде надавати суд у межах розгляду поданого нами позову", – зазначив Ігор Черняк.

Що цьому передувало