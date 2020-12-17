Ситуація з міським головою Харкова така, в якій важко не зайнятися конспірологією.

Що треба розуміти про ситуацію в Харкові сьогодні?

Офіційна інформація про смерть Геннадія Кернеса з'явилася у той момент, коли мала з'явитися.

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Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що набуття Кернесом повноважень без "зайвої присяги" – це офіційне завершення виборчої кампанії у Харкові.

Тепер ВР має призначити нові вибори міського голови... Або може призначити. А може і не призначити. А може дуже довго розглядати це питання. Коротше кажучи, може не поспішати, і в.о. міського голови буде секретар міськради. У нас досить аналогічних випадків, коли міста жили без обраних міських голів роками.

Думаю, подібний розклад влаштовуватиме більшість політичних сил. Можливо, буде протестувати ОПЗЖ, у яких тепер може з'явитися бажання "взяти" одне з найважливіших міст. Розуміння цього факту примусить усі інші політичні сили не просувати питання виборів. Які вибори? Грошей немає, пандемія у розпалі... Потім проведемо. Колись.

Джерело: Facebook