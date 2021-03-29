Керівництво Херсонщини на закритій вечірці розважалося з напівголими дівчатами, – ЗМІ

Джерело:"Мост"
Очільник Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир, мер Херсона Ігор Колихаєв та деякі інші чиновники взяли участь у закритій вечірці. На ній посадовців своїми танцями розважали напівголі дівчата.
Влаштував вечірку депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга.
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Учасниці заходу опублікували в інстаграмі відео з начебто "закритої вечірки" на честь Дня театру.
Серед гостей помітили голову Херсонської ОДА Сергія Козиря з дружиною, мера Херсона Ігоря Колихаєва, депутата міськради Андрія Дмитрієва, депутатку облради Вікторію Гавренкову, директора департаменту гуманітарної політики ОДА Михайла Лінецького, бізнесменів Садіара Мамедова і Валерія Боржкова.
Перед гостями вечірки, які сиділи на сцені, виступали дівчата, одягнені лише в спідню білизну.
Соціальної дистанції відвідувачі заходу не дотримувалися, а масок – не мали.
Керівництво Херсонщини розважалося з напівголими дівчатами / Фото зі сайту "Мост"
Перед посадовцями танцювали дівчата лише у спідній білизні / Фото зі сайту "Мост"
Топпосадовці Херсонщини розважились на закритій вечірці: відео