Керівництво Херсонщини на закритій вечірці розважалося з напівголими дівчатами, – ЗМІ

Очільник Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир, мер Херсона Ігор Колихаєв та деякі інші чиновники взяли участь у закритій вечірці. На ній посадовців своїми танцями розважали напівголі дівчата.

Влаштував вечірку депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга.

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Розваги керівництва Херсонщини

Учасниці заходу опублікували в інстаграмі відео з начебто "закритої вечірки" на честь Дня театру.

Серед гостей помітили голову Херсонської ОДА Сергія Козиря з дружиною, мера Херсона Ігоря Колихаєва, депутата міськради Андрія Дмитрієва, депутатку облради Вікторію Гавренкову, директора департаменту гуманітарної політики ОДА Михайла Лінецького, бізнесменів Садіара Мамедова і Валерія Боржкова.

Перед гостями вечірки, які сиділи на сцені, виступали дівчата, одягнені лише в спідню білизну.

Соціальної дистанції відвідувачі заходу не дотримувалися, а масок – не мали.

Що відомо про попередню схожу вечірку

У Херсонській ОДА 8 березня 2020 року чиновники вирішили привітати жінок, запросивши на виступ гурт "Степ". Співи колективу супроводжувалися відвертими танцями.

Після цього тоді ще глава облдержадміністрації Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та керівника управління культури області Михайла Лінецького.



Керівництво Херсонщини розважалося з напівголими дівчатами / Фото зі сайту "Мост"



Перед посадовцями танцювали дівчата лише у спідній білизні / Фото зі сайту "Мост"

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